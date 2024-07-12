Макет здания поверженного Рейхстага установили у мемориала Знамени Победы в Идрице
Макет здания поверженного Рейхстага установили у мемориала Знамени Победы на трассе М-9 в посёлке Идрица Себежского района. Подарок к 12 июля, Дню освобождения посёлка от фашистов, сделали правительство Псковской области и региональный комитет по культуре, пишет районная газета «Призыв».
У подножия макета расположена стеклянная панорама с подсветкой, где находятся экспонаты, найденные поисковиками, – шлемы, пули, ложки, крестик.
Макет здания Рейхстага является ключевым и первым экспонатом музея под открытым небом «Знамя Победы», который расскажет о последних днях Великой Отечественной войны и взятии Берлина. Работы по созданию музея будут продолжаться.
Напомним, посёлок Идрица был освобождён от фашистов 12 июля 1944 года.
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