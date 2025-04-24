О культурной программе к Дню Знамени Победы рассказали псковичам

16:06, 24 апреля 2025, ПАИ

Культурная программа к Дню Знамени Победы подготовлена в Псковской области, рассказала врио председателя регионального комитета по культуре Илианна Петрова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Масштабные мероприятия, посвящённые Дню Знамени Победы, пройдут в посёлке Идрица Себежского района. Торжественные события начнутся с митинга и возложения цветов у монумента «Знамя Победы» 29 апреля. В этот же день состоится большой автопробег из Белоруссии и открытие павильона народного музея «Знамя Победы» с макетом поверженного Рейхстага.

В программе праздника – концерт с участием творческих коллективов из Белоруссии и Себежского района, а также выступление эстрадно-джазового оркестра Пскова. Также выступит волынщик из Великобритании, который исполнит песню «Катюша», и певец из Китая.

Будут организованы интерактивные площадки, стрельба в тире, выставка техники и полевая кухня. Ожидается приезд почётных гостей.

Напомним, что 150-я стрелковая дивизия, получившая название «Идрицкая» в честь посёлка, связана с Псковской областью и сыграла важную роль в освобождении региона в годы Великой Отечественной войны.