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Общество

Программу ярмарки «Весна – 2025» в Великих Луках опубликовали организаторы

Универсальная ярмарка «Весна – 2025» пройдёт в Великих Луках 26 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Ярмарка состоится с 08:00 до 15:00 на площади Ленина и прилегающих территориях.

Участие в ярмарке примут свыше трёхсот участников. Это представители различных производственных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности и общественного питания, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели.

Традиционно для участников и посетителей ярмарки, на протяжении всего времени её проведения на площади Ленина будет звучать музыка, а с 10:00 до 13:00 комитет культуры администрации города организует концертную программу.

Также предпринимателей наградят памятными дипломами за участие в ярмарке, а также за высокий уровень обслуживания и обеспечения населения города продукцией сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Проход к месту проведения ярмарки будет осуществляться через специальные пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Местами прохода посетителей определены по улице Некрасова у дома № 10, на проспекте Ленина у дома 22, на улице Пионерской у дома 7/1; улице Пушкина у дома 4/2; на площади Ленина, у дома № 3.

Ранее сообщалось, что открытый гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая,

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