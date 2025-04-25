Мощи патриарха Тихона привезут в Куньинский район

07:26, 25 апреля 2025, ПАИ

11 мая в 8:45 в деревне Клин Куньинского района состоится торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона, сообщили ПАИ в Туристско-информационном центре Псковской области.

Клин станет единственным местом в регионе, где будут размещены святые мощи. В честь этого события состоится крестный ход, концерт и открытие музея в честь святителя.

В августе мощи святителя будут на несколько дней принесены в Псков.

Дополнить знакомство с районом можно посетив храм святителя Тихона Патриарха Московского, который стал центром христианской жизни в Кунье, где активно проводятся богослужения и работает воскресная школа для взрослых. Кроме того, можно побывать в церкви Воскресения Христова, построенной в 1733 году в стиле барокко. Здесь крестили будущего Патриарха Тихона, родившегося в деревне Клин. На въезде в поселок Кунья установлен памятник патриарху Тихону, который открыли в августе 2023 года.

На днях в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», посвящённая 100-летию со дня смерти патриарха.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Тихону планируют установить на улице Советской, 21 в Пскове. По словам гендиректора АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Дениса Василенко, памятник установят уже в этом году со стороны главного входа в здание бывшей духовной семинарии.