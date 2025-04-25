Почти 900 лекарств стали доступнее после проверки ФАС
Федеральная антимонопольная служба постоянно проверяет цены на лекарства из списка жизненно важных. В прошлом году ведомство изучило 11 тысяч цен, предложенных производителями, а в первом квартале этого года – ещё 1,6 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Так, на данный момент снижено уже 890 цен в среднем на 15 %, отметил руководитель ведомства Максим Шаскольский в рамках переговоров с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Отметим, что в Псковской области, по данным Псковстата, в марте по сравнению с февралём этого года ценник на медикаменты вырос на 1,65 %.
Напомним, что в России резко подскочили цены на стоматологические услуги. Так, средний чек на процедуры вырос до 9,8 тысячи рублей, или на 14 %.
В Пскове простились с корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным