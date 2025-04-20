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Экономика

Медикаменты в Псковской области выросли в цене – Псковстат

В марте текущего года цены на медикаменты в Псковской области по сравнению с февралём выросли на 1,65 %, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Также среди непродовольственных товаров на 4,86 % подорожали ткани, на 1,85 % – бумажно-беловые товары, на 1,34 % – парфюмерно-косметические товары, на 1,09 % – автомобильный бензин и на 1,06 % – обувь.

Наиболее подешевевшими в этом месяце товарами стали телерадиотовары – их цена упала на 4,9 %.

Ранее сообщалось, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». После покупки лекарств у незнакомцев, использующих такую схему, может выясниться, что медикаменты оказались пустышками или товар и вовсе не дошёл до покупателя.

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