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Общество

Сборные экскурсии по музею-квартире Юрия Спегальского пройдут 2 и 3 мая

Сборные экскурсии по музею-квартире Юрия Спегальского пройдут 2 и 3 мая. Начало мероприятий в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В доме на Октябрьском проспекте вас ждёт история Юрия Павловича Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства. В музее-квартире вы сможете увидеть подлинную обстановку квартиры, рабочие инструменты, чертежи и макеты человека, который восстанавливал Псков, воображал его и постоянно видел во снах», – отметили в пресс-службе.

Мероприятие платное. Подробности по телефонам (8 8112) 66-33-11 и (8 8112) 33-11-69.

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