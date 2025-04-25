Владимир Компаниец – о программе «Герои земли Псковской»: Участники получат востребованную профессию и навыки

17:34, 25 апреля 2025, ПАИ

Программа региональной кадровой подготовки для участников специальной военной операции «Герои земли Псковской» играет ключевую роль в социальной поддержке защитников и восстановлении их гражданской активности, подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Благодаря этой инициативе военнослужащие могут получить востребованную профессию и новые навыки, необходимые для успешного трудоустройства и карьерного роста. Это даёт им возможность вернуться к активной трудовой деятельности, занять важные управленческие посты и внести значительный вклад в развитие экономики региона», – отметил Владимир Компаниец.

По его словам, профессиональная подготовка в рамках программы будет осуществляться на высоком уровне благодаря сотрудничеству с ведущими образовательными учреждениями страны, такими как Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, что «гарантирует высокий уровень полученных знаний и реальную перспективу дальнейшего профессионального развития».

«Особо отмечу, что каждый участник получит индивидуальный подход и персональную поддержку, позволяющую выбрать наиболее подходящую сферу деятельности и успешно интегрироваться в мир гражданских профессий. Это поможет снизить социальную напряжённость среди бывших военных и обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем дне для каждого участника программы», – подытожил Владимир Компаниец.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок на участие в программе «Герои земли Псковской». 22 апреля стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.