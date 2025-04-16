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Общество

22 апреля начнётся второй модуль тестирования по программе «Герои земли Псковской»

22 апреля начнётся второй модуль тестирования по программе «Герои земли Псковской», сообщила ПАИ директор корпоративной академии областного правительства Ирина Иванова.

Ирина Иванова. Фото: ПАИ

Тестирование организовано на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках подписанного соглашения с гендиректором президентской платформы Андреем Бетиным.

Ссылка на тестирование будет доступна в личном кабинете тех заявителей, которые ещё не проходили этот этап. По словам Ирины Ивановой, тестирование занимает около 20 минут и необходимо для выявления компетенцией. Методика проведения именно трёхдневного тестирования также применялась в федеральной кадровой программе «Время героев».

После успешного прохождения тестирования участников программы «Герои земли Псковской» ждёт экспертное собеседование. Мероприятие начнётся 1 мая.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе. 40% человек, подавших заявки, – это действующие военнослужащие, более 30 человек имеют один и более орденов Мужества. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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