22 апреля начнётся второй модуль тестирования по программе «Герои земли Псковской»

17:30, 16 апреля 2025, ПАИ

22 апреля начнётся второй модуль тестирования по программе «Герои земли Псковской», сообщила ПАИ директор корпоративной академии областного правительства Ирина Иванова.

Тестирование организовано на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках подписанного соглашения с гендиректором президентской платформы Андреем Бетиным.

Ссылка на тестирование будет доступна в личном кабинете тех заявителей, которые ещё не проходили этот этап. По словам Ирины Ивановой, тестирование занимает около 20 минут и необходимо для выявления компетенцией. Методика проведения именно трёхдневного тестирования также применялась в федеральной кадровой программе «Время героев».

После успешного прохождения тестирования участников программы «Герои земли Псковской» ждёт экспертное собеседование. Мероприятие начнётся 1 мая.

Напомним, что 31 марта завершился приём заявок для участия в программе. 40% человек, подавших заявки, – это действующие военнослужащие, более 30 человек имеют один и более орденов Мужества. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.