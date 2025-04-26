Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию

17:19, 26 апреля 2025, ПАИ

Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Telegram-каналу «Газ для России».

«В Псковской области сейчас 21 категория льготников может получить единовременную выплату 100 тысяч рублей в качестве компенсации части расходов на оборудование и строительство сети на участке», – отметил глава региона. Этой мерой поддержки уже воспользовалось 1,5 тысячи жителей области.

Ранее сообщалось, что Пушкинские Горы были газифицированы.