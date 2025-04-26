Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию
Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Telegram-каналу «Газ для России».
«В Псковской области сейчас 21 категория льготников может получить единовременную выплату 100 тысяч рублей в качестве компенсации части расходов на оборудование и строительство сети на участке», – отметил глава региона. Этой мерой поддержки уже воспользовалось 1,5 тысячи жителей области.
Ранее сообщалось, что Пушкинские Горы были газифицированы.
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Михаил Ведерников: Газификация Пушкинских Гор даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры района
Более 1,5 тысячи жителей Псковской области воспользовались мерой соцподдержки на догазификацию
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