Пушкинские Горы газифицированы

Торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода состоялось в Пушкинских Горах в пятницу, 25 апреля. Участие в церемонии приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и многие другие.

Глава региона подчеркнул, что происходящее сегодня – часть большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

За важнейшим событием для жителей Псковской области, включая подключение к газу первого домовладения в Пушкинских Горах и Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря, наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.