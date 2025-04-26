Михаил Ведерников: Газификация Пушкинских Гор даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры района
Газификация Пушкинских Гор даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры района. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Telegram-каналу «Газ для России».
«В Святогорском Свято-Успенском мужском монастыре находится место погребения Александра Сергеевича Пушкина. Рядом – Михайловское, усадьба Пушкиных. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч людей со всей страны: туристы, филологи, пушкинисты. Это одно из ключевых туристических мест Псковской области. Газификация, уверен, даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры не только самого посёлка, но и Пушкиногорского района в целом», – отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что уже построены газораспределительная станция и газопровод-отвод, межпоселковый газопровод, внутрипоселковый газопровод. Принято 145 заявок на догазификацию, заключено 115 договоров и построено десять газопроводов до границ участка заявителей.
Ранее сообщалось, что Пушкинские Горы были газифицированы.
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Михаил Ведерников: Газификация Пушкинских Гор даст дополнительный толчок для развития экономики и инфраструктуры района
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