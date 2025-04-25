Древний монастырь подключили к газу в Псковской области

12:39, 25 апреля 2025, ПАИ

Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь в Пушкинских Горах подключили к сетевому природному газу сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сегодня в Пушкинских Горах ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Участие в церемонии запуска природного газа принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который подчеркнул, что происходящее сегодня – часть большой работы по газификации региона, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. После этого в Пушкинских Горах подключили к газу первое домовладение.

Напомним, что Святогорский Свято-Успенский монастырь – православный мужской монастырь Великолукской епархии Русской православной церкви. Основан в 1569 году по приказу царя Ивана Грозного как один из приграничных форпостов Русского царства, в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (впоследствии – Святой) горе. Основателем стал псковский наместник князь Юрий Токмаков. Главнейшая святыня монастыря – икона Богородицы «Одигитрия Святогорская», по преданию, была найдена около 1566 года пастухом Тимофеем на одном из холмов в окрестностях города Воронич (ныне городище Воронич в составе Пушкинского заповедника).