Свёкла в Псковской области подорожала почти на 14%

21:03, 26 апреля 2025, ПАИ

С 14 по 21 апреля в Псковской области на 13,84 % подорожала столовая свёкла. О том, какие ещё овощи вошли в список подорожавших, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, капуста белокочанная свежая подорожала на 7,88 %, репчатый лук – на 7,62 %, морковь – на 5,41 %, картофель – на 4,91 %.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обратился к ФАС с призывом усилить борьбу с ростом цен на продукты первой категории. Он указал, что при необходимости ведомство должно принять жёсткое решение, чтобы снизить наценки посредников. Бизнес не остался в стороне: 13 отраслевых ассоциаций направили Мишустину письмо с просьбой не вводить госрегулирование цен на продукты. Представители торговых организаций объяснили, что подобное вмешательство чревато упадком пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также сужением выбора товаров на прилавках и ухудшением качества продуктов.