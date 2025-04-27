Какие товары продовольствия в Псковской области подорожали помимо овощей, рассказали специалисты

22:10, 27 апреля 2025, ПАИ

О самых подорожавших с 14 по 21 апреля продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, бананы подорожали на 2,22 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 2,16 %, вермишель – на 1,6 %, яблоки – на 1,58 %, фруктово–ягодные консервы для детского питания – на 1,19 % и печенье – на 1,05 %.

Напомним, что овощи в Псковской области дорожают уже не первую неделю. За рассматриваемый сильнее всего ценник вырос на столовую свёклу – прибавка к цене составила почти 14 %. Также в список вошли белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь и картофель.

Добавим, что ФАС усилила контроль за ценами на сырое молоко и хлеб. В ходе проверок выяснилось, что повышение отпускных цен производителей на сливочное масло и сырое молоко сопровождалось критически высоким ростом рентабельности.