Великолукский боксёр Мухаммад Шехов снова выиграл бой в Венгрии
Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов одержал очередную победу в профессиональном поединке в Венгрии 26 апреля. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.
Напомним, что боксёр RCC Boxing Promotions, всё ещё не побеждённый Мухаммад Шехов (16-0-1, 4 KOs) 26 апреля провёл свой профессиональный бой в столице Венгрии, Будапеште, против венесуэльца Орландо Моралеса.
«В ходе 8-раундового боя в весовой категории до 58 кг Мухаммад Шехов одержал уверенную победу. Поздравляем нашего чемпиона и желаем новых побед!» – подчеркнул Олег Лаптев.
Отметим, что последний поединок Шехова прошёл в начале сентября. Тогда он победил китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. В активе великолучанина 16 побед, одна ничья и ни одного поражения.
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