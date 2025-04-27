Великолукский боксёр Мухаммад Шехов снова выиграл бой в Венгрии

11:02, 27 апреля 2025, ПАИ

Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов одержал очередную победу в профессиональном поединке в Венгрии 26 апреля. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

Напомним, что боксёр RCC Boxing Promotions, всё ещё не побеждённый Мухаммад Шехов (16-0-1, 4 KOs) 26 апреля провёл свой профессиональный бой в столице Венгрии, Будапеште, против венесуэльца Орландо Моралеса.



Фото: Олег Лаптев



Фото: Олег Лаптев



«В ходе 8-раундового боя в весовой категории до 58 кг Мухаммад Шехов одержал уверенную победу. Поздравляем нашего чемпиона и желаем новых побед!» – подчеркнул Олег Лаптев.

Отметим, что последний поединок Шехова прошёл в начале сентября. Тогда он победил китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. В активе великолучанина 16 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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