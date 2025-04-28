Екатерина Гончарова: Активность жителей Псковской области в голосовании за объекты благоустройства впечатляет

09:41, 28 апреля 2025, ПАИ

Активность жителей Псковской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» впечатляет, подчеркнула врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования, региональный координатор Российского общества «Знание» в Псковской области в сфере образования Екатерина Гончарова.

«Прекрасная новость, что голосование позволяет выбирать общественные пространства для благоустройства самим жителям, а поддержка волонтёров делает этот процесс ещё доступнее и удобнее. Важно отметить, что внимание уделяется территориям малых населённых пунктов — это показывает заботу государства о качестве жизни каждого жителя региона. Уверена, что реализация инициатив позволит создать комфортные условия для всех и значительно улучшит качество городской среды в Псковской области. Отличный пример вовлечённости общества и власти в общее дело!», — отметила Екатерина Гончарова.

Напомним, что проголосовать за объекты можно тремя способами: на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, при помощи волонтёров в общественных местах и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Лидерами по активности стали Невельский муниципальный округ, Псков, Великие Луки, Псковский и Пыталовский муниципальные округа, при этом Невельский округ обогнал Псков по количеству голосов.

Участвовать в голосовании могут жители региона от 14 лет, зарегистрированные на его территории.

Проект направлен на создание комфортной городской среды, где жители смогут отдыхать и проводить время с семьёй и друзьями, а также на развитие муниципалитетов региона через вовлечение граждан в принятие решений о благоустройстве.