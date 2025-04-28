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Общество

Участники возрождённого студенческого археологического кружка побывали в Изборске

Состоялся первый полевой выезд возрожденного студенческого археологического кружка, сообщает телеграм-канал «Псковская археология». 26 апреля участники кружка отправились в Изборск, чтобы познакомиться с разными типами археологических памятников.

  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"
  • Полевой выезд студенческого археологического кружка
    Фото: Телеграм-канал "Псковская археология"

«Мы прошли через весь Изборск, зафиксировав состояние памятников на его территории, посетили Труворово городище, обошли вокруг Городищенского озера и навестили языческого идола у деревни Брод», - рассказали участники полевого выезда.

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