Муниципалитеты Псковской области приняли участие во Всероссийском субботнике

13:35, 28 апреля 2025, ПАИ

Всероссийский субботник прошёл во всех муниципалитетах Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, завод «Транснефтемаш» организовал экологический субботник на острове Дятлинка в Великих Луках. Сотрудники предприятия вместе с семьями убирали листву, ветки и вырезали поросль вдоль берегов реки Ловати. Директор завода Александр Выходцев отметил, что участие в таких акциях – важная традиция и часть корпоративной культуры, объединяющая коллектив и заботящаяся о городской среде.

Субботник в бежаницком центральном парке, благоустроенном в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», прошёл 25 апреля. В Новоржеве уборка состоялась на площади Советской в Летнем парке, в Опочке – в парке «Городской вал». В Печорах субботник охватил детские и спортивные площадки, общественные территории у озера Рагозино и прудов.

Сотрудники администрации Плюсского муниципального округа также приняли участие в весеннем субботнике. А в Стругах Красных жители убирали мусор и сухие ветки, в деревне Ждани приводили в порядок памятник воинам Великой Отечественной войны и сельский Дом культуры.

Уборка общественных территорий и центральных улиц прошла в Усвятах 24 апреля. Также субботник прошёл на общественных пространствах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Дедовичах 25 апреля.

Всероссийский субботник прошёл в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и объединил жителей региона в заботе о чистоте и благоустройстве.

Ранее сообщалось, что более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.