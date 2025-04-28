Чем грозит для дропперов желание заработать «лёгкие деньги», объяснил эксперт Банка России

16:40, 28 апреля 2025, ПАИ

Мошенники всё чаще используют дропперов – посредников, которые получают деньги от жертв обмана на свои банковские карты и счета, чтобы скрыть свои реальные реквизиты и избежать ответственности. Если афера раскроется, в первую очередь под угрозой окажется именно посредник, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Чтобы найти дропперов, мошенники распространяют информацию о вакансии через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и даже с помощью листовок на улицах. Для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт, достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди — от школьников и студентов до пенсионеров.

«За свою «работу» дропперы получают комиссию или фиксированную разовую оплату. Часто они даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном», – отметил Александр Иванов.

Злоумышленники используют разные легенды, чтобы скрыть истинную суть работы.

В реальности на номер счета или карты участника такой схемы приходят ворованные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам.

Эксперт обращает внимание, что в некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке. Просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от жертвы, которую мошенники уже обманули. Теперь они хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им.