Случаи оформления микрозаймов под видом кредитов выявил Банк России
Банк России обнаружил, что банки в своих дистанционных каналах предлагают людям получить заёмные средства, при этом не информируют, какой именно договор будет заключён и с кем – с банком или его дочерней микрофинансовой организацией, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, отмечает эксперт, либо доводятся недостаточно чётко.
В результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили – кредит или заём – и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку.
«Такие практики мы обнаружили в шести кредитных организациях, две из которых – системно значимые. Банкам направлено требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию. Всегда внимательно изучайте документы, прежде чем их подписывать», –отметил Александр Иванов.
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