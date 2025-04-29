Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина

18:41, 29 апреля 2025, ПАИ

От лица всех участников специальной военной операции на праздновании Дня Знамени Победы в Идрице выступил ветеран боевых действий, участник СВО Андрей Ключко.

«Здесь, на этом месте, родилось знамя Великой Победы, которое победной весной 1945 года водрузили над поверженным Рейхстагом. Знамя Победы – это не просто кусок материи. Это кровь и отвага наших бесстрашных воинов, дошедших до Берлина. Это стойкость защитников Брестской крепости. Это мужество блокадного Ленинграда. Это ярость Курской дуги. Это труд тружеников тыла. Это боль людей, прошедших сквозь ад лагерей. И вернувшихся с победой. С момента Великой Победы каждый ветеран тех лет – это живая легенда. Мужество, отвага, огромная вера в победу. Это несокрушимый фундамент, на котором стоит и будет стоять наша великая страна», – отметил он.

Андрей Ключко подчеркнул, что в этот день все собравшиеся не только вспоминают прошлое, но и смотрят в будущее. «Сейчас в зоне СВО наши ребята с оружием в руках защищают будущее нашей страны, будущее наших детей. Борются с нацизмом, который опять приподнял голову. Низкий вам поклон, ребята, за то, что вы здесь и сейчас пишете историю», – поблагодарил ветеран боевых действий.

По приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к торжественным мероприятиям присоединились 40 человек подопечных филиала фонда «Защитники Отечества». Это ветераны СВО, жёны, матери, дети участников специальной военной операции. Они вместе с сотрудниками филиала возложили цветы к монументу «Знамя Победы» и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, что День Знамени Победы отмечают сегодня в Псковской области. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.