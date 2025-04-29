Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина

От лица всех участников специальной военной операции на праздновании Дня Знамени Победы в Идрице выступил ветеран боевых действий, участник СВО Андрей Ключко.

Андрей Ключко. Фото: ПАИ

«Здесь, на этом месте, родилось знамя Великой Победы, которое победной весной 1945 года водрузили над поверженным Рейхстагом. Знамя Победы – это не просто кусок материи. Это кровь и отвага наших бесстрашных воинов, дошедших до Берлина. Это стойкость защитников Брестской крепости. Это мужество блокадного Ленинграда. Это ярость Курской дуги. Это труд тружеников тыла. Это боль людей, прошедших сквозь ад лагерей. И вернувшихся с победой. С момента Великой Победы каждый ветеран тех лет – это живая легенда. Мужество, отвага, огромная вера в победу. Это несокрушимый фундамент, на котором стоит и будет стоять наша великая страна», – отметил он.

Андрей Ключко подчеркнул, что в этот день все собравшиеся не только вспоминают прошлое, но и смотрят в будущее. «Сейчас в зоне СВО наши ребята с оружием в руках защищают будущее нашей страны, будущее наших детей. Борются с нацизмом, который опять приподнял голову. Низкий вам поклон, ребята, за то, что вы здесь и сейчас пишете историю», – поблагодарил ветеран боевых действий.

По приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к торжественным мероприятиям присоединились 40 человек подопечных филиала фонда «Защитники Отечества». Это ветераны СВО, жёны, матери, дети участников специальной военной операции. Они вместе с сотрудниками филиала возложили цветы к монументу «Знамя Победы» и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Напомним, что День Знамени Победы отмечают сегодня в Псковской области. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

Андрей Ключко: Знамя Победы – это кровь и отвага бесстрашных воинов, дошедших до Берлина
29 апреля 2025

Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства
29 апреля 2025

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на мероприятии в Идрице
29 апреля 2025

Опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области
29 апреля 2025

Перекрытие улиц на время эстафеты «Псковской правды» будет максимально комфортным для горожан – организаторы
29 апреля 2025

До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области в последний день апреля
29 апреля 2025

График работы Себежского нацпарка и павильона в Самолве изменится в майские праздники
29 апреля 2025

Церемония гашения марок к 80-летию Победы прошла в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...