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«Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» прошла в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района сегодня, 29 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Свою воздушную программу асы представили в честь предстоящего Дня Знамени Победы.

Лётчики продемонстрировали сложнейшие групповые фигуры высшего пилотажа на тяжелых современных истребителях: синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «ухо», горку и роспуск-фонтан.

Ранее сообщалось, что авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» проводила тренировку над Псковом 26 апреля.

Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».

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