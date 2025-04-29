Глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства

18:40, 29 апреля 2025, ПАИ

Глава МЧС России Александр Куренков вручил государственные награды личному составу Псковского ведомства, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил отвагу, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Накануне Дня пожарной охраны глава ведомства вручил медаль «За отвагу» начальнику службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Псковской области Михаилу Гараничеву, «За отвагу на пожаре» – старшему помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения Ивану Воробьёву.

Мужество, самоотверженность, профессионализм и неравнодушие, добросовестность, внимание к мелочам и преданность избранной профессии – эти качества Александр Куренков назвал ключевыми в борьбе за жизнь и благополучие людей. Глава ведомства поблагодарил коллег за службу и поздравил с наступающим Днём пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что псковские спасатели поборолись за звание лучшей команды МЧС России.