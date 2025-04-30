Михаил Ведерников: У мемориала «Знамя Победы» открыли народный музей

23:17, 29 апреля 2025, ПАИ

Музей открыли у мемориала «Знамя Победы» в Идрице. Экспозиция посвящена боям под Идрицей, легендарной дивизии и водружению Знамени Победы над Рейхстагом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«При создании выставочного пространства мы постарались учесть все замечания и предложения общественников, историков и краеведов. Особенно хочу поблагодарить тех, кто поучаствовал в создании комплекса: музей получился на самом деле народным», – сказал глава региона.

Макет Рейхстага выполнили за счёт средств Президентского фонда культурных инициатив. Также в создании выставочного пространства финансово поучаствовали другие организации и предприятия.

Макет сорокопятки возле мемориала установили представители администрация Себежского района совместно с общественниками. Именно такая противотанковая пушка участвовала в штурме Рейхстага, пояснил псковский губернатор.

«Скоро здесь же займёт достойное место и «катюша», которую сегодня передала в дар региону делегация из Республики Беларусь», – добавил губернатор, выразив надежду, что пространство музея будет и дальше пополняться новыми экспонатами.

Напомним, День Знамени Победы отмечают сегодня, 29 апреля, в Псковской области. В Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи».