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Михаил Ведерников – о «Русских Витязях»: Нашим пилотам нет равных во всём мире

Сотни людей с замиранием сердца следили за фигурами высшего пилотажа во время празднования Дня Знамени Победы в Идрице, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников. Фото здесь и далее: ПАИ

«Пилотажная группа «Русские Витязи» представила свою воздушную программу в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице. Сотни людей с замиранием сердца следили за фигурами высшего пилотажа. Нашим пилотам нет равных во всём мире!» – отметил он.

Глава региона также подчеркнул, что это – живая преемственность героических традиций, которые передаются из поколения в поколение и наша память о Великой Победе

Напомним, что День Знамени Победы отметили в Псковской области во вторник. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

Посмотреть видеозаписи с выступлениями пилотажной группы «Русские Витязи» можно здесь. Лётчики исполнили синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «ухо», горку и роспуск-фонтан.

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