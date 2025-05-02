Псковичей приглашают поучаствовать в массовке спектакля-реконструкции 9 Мая
Мужчин и женщин от 18 лет ищут для участия в массовке в спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!», который пройдёт в Пскове 9 Мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо на почту info-tkd@yandex.ru. Тема письма – «Массовка». В письме нужно указать Ф. И. О., возраст, рост, размер обуви и одежды, а также приложить фотографию.
Напомним, 9 Мая улица Ленина превратится в театральную площадку, где пройдёт спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». Режиссёр-постановщик – Борис Фиш.
Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.
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