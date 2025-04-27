Михаил Ведерников пригласил псковичей на спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!»

17:17, 27 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей и гостей Пскова 9 Мая на улицу Ленина, где пройдёт спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!».

«Жителей и гостей города ждёт настоящий праздник с интерактивными площадками, погружающими в атмосферу мая 1945 года. Здесь откроется блошиный рынок и уголок настольных игр, спортивная зона ГТО для проверки физической формы и танцевальная площадка с мелодиями старых песен, звучащими из патефона», – рассказал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что актёры и мастера реконструкции наполнят улицу массовыми сценами житейских историй простых горожан, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых пар и, конечно, вернувшихся домой фронтовиков. Он также уточнил, что в большой режиссёрской постановке примет участие около 200 музыкантов, актёров театра и кино.

«Творческое пространство преобразится благодаря советским плакатам, ретроавтомобилям, мотоциклам, военной технике и аутентичным фотозонам. До встречи на улице нашей Победы! Псков, 9 Мая!» – заключил Михаил Ведерников.

Ранее о главном событии в культурной программе празднования Дня Победы рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.