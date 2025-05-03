Себежские юнармейцы подняли копию Знамени Победы

13:50, 03 мая 2025, ПАИ

Юнармейцы посёлка Идрица Себежского района присоединились к акции «Победа – одна на всех». Они подняли копию Знамени Победы Идрицкой дивизии, которая освободила посёлок от немецко-фашистских захватчиков и дошла до Берлина, пишет газета «Призыв».

В мероприятии приняли участие глава посёлка Идрица Елена Сикорская, глава администрации посёлка Михаил Андреев, капитан II ранга в отставке, автор книги «Имя Идрицы на легендарном знамени Победы» Владимир Спиридонов и другие.

До 8 мая копии Знамени Победы поднимут в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Приднестровье, Южной Осетии, Анголе, Индии и КНДР.