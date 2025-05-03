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Себежские юнармейцы подняли копию Знамени Победы

Юнармейцы посёлка Идрица Себежского района присоединились к акции «Победа – одна на всех». Они подняли копию Знамени Победы Идрицкой дивизии, которая освободила посёлок от немецко-фашистских захватчиков и дошла до Берлина, пишет газета «Призыв».

Себежские юнармейцы подняли копию Знамени Победы. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В мероприятии приняли участие глава посёлка Идрица Елена Сикорская, глава администрации посёлка Михаил Андреев, капитан II ранга в отставке, автор книги «Имя Идрицы на легендарном знамени Победы» Владимир Спиридонов и другие.

До 8 мая копии Знамени Победы поднимут в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Приднестровье, Южной Осетии, Анголе, Индии и КНДР.

Напомним, что День Знамени Победы отметили в Псковской области. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

Посмотреть видеозаписи с выступлениями пилотажной группы «Русские витязи» с места событий можно здесь. Лётчики исполнили синхронные бочки, петли, развороты и виражи, ухо, горку и роспуск-фонтан. А видеозапись от лица самих пилотов по ссылке.

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