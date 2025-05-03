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Общество

Более 80% россиян считают, что обучать детей цифровой безопасности должны семьи

Исследование того, как российские родители обеспечивают безопасность своих детей в Сети и относятся к их онлайн-покупкам и продажам, показало: 81 % опрошенных убеждены, что именно родители должны обучать детей правилам цифровой безопасности, доля влияния школьных учителей и IT-компаний меньше. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Каждый второй родитель помогает детям совершать покупки и продажи на онлайн-платформах: 31 % детей имеют собственный аккаунт, а 20 % используют аккаунты родителей. Родители отмечают, что самостоятельные онлайн-сделки развивают у детей финансовую грамотность (63 %), коммуникативные навыки (43 %), организаторские способности (36 %), предпринимательские навыки (32 %) и критическое мышление (30 %).

66 % родителей активно обсуждают с детьми риск онлайн-общения и способы защиты, 50 % следят за действиями детей в Сети, 49 % используют родительский контроль, а 36 % ограничивают время пребывания в интернете.

14 % записывают детей на обучающие программы цифровой безопасности. Среди форматов обучения родители считают наиболее эффективными лекции и беседы (57 %), видеоролики и мультфильмы (51 %), интерактивные онлайн-игры (33 %) и тренинги (27 %).

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