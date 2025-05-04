Псковичам в ночном клубе предложили проверить свой ВИЧ-статус методом быстрого тестирования

21:32, 04 мая 2025, ПАИ

Акция по профилактике ВИЧ, гепатитов и других инфекций, передающихся половым путем, прошла в одном из ночных клубов после благотворительного концерта рок-группы «Отцы и дети». Об этом сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Специалист Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Игорь Дудоров предложил присутствующим пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с традиционной раздачей информационных просветительных материалов.

«Концерт рок-группы стал местом притяжения большого количества молодежи и студентов, которые активно участвовали в акции: задавали вопросы, брали визитки с контактными данными СПИД-центра и выражали поддержку необходимости проверки своего ВИЧ-статуса. Мы рады, что молодые люди ответственно относятся к своему здоровью! Такая работа помогает не только распространять важную информацию, но и формировать в обществе социальную ответственность, культуру заботы о себе и своих близких», – добавили специалисты Псковской областной инфекционной больницы.

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