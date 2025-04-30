Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Ласковый убийца»: чем опасен гепатит C и кто в группе риска – в интервью со специалистом

В чём коварство гепатита C? Кто находится в группе риска? Как обезопасить себя от заражения? Что делать членам семьи заболевшего? Подробную инструкцию дал исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной инфекционной клинической больницы, врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Антонов. Фото: ПАИ

«Ласковый убийца»

– Александр Михайлович, насколько коварен гепатит C?

– Это хроническое вирусное заболевание, поражающее печень с очень длительным инкубационным периодом и длительным временем развития осложнений. Человек не чувствует никакого дискомфорта, болей, проблем с пищеварением или высокой температуры. Первые клинические проявления наблюдаются на уже запущенных стадиях – фиброзе и даже циррозе печени, а это хроническая форма с достаточным количеством осложнений. Из-за таких особенностей гепатит C называют «ласковым убийцей» – прежде всего печени, которая перестаёт выполнять свою функцию должным образом. Инкубационный период может длиться несколько месяцев, а время без клинической симптоматики – до нескольких лет, пока не наступят какие-то серьёзные осложнения.

– В чём особая опасность этого заболевания?

– Человек, который заразился гепатитом С и не знает об этом, опасен для окружающих, так как заболевание передаётся через контакт с заражённой кровью. Поэтому доноры всегда проходят полноценные обследования перед тем, как сдать кровь, чтобы использовать её для помощи нуждающимся.

– Как выявляется гепатит C?

– Проводится скрининг в рамках каких-либо медицинских осмотров, в том числе профессиональных – при приёме на работу, а также в ходе диспансеризации. Если человек испытывает какие-либо проблемы или подозрения на неполадки в работе желудочно-кишечного тракта и в первую очередь печени, также назначается обследование.

Гепатит C называют «ласковым убийцей» – прежде всего печени, которая перестаёт выполнять свою функцию должным образом. Фото: ПАИ

Гепатитный алфавит

– Что отличает гепатит C от других видов – A, B, E и так далее?

– Вирусные гепатиты делятся на две большие группы. Первая – с фекально-оральным механизмом передачи, например, гепатиты A и E. Чаще всего заражение происходит через сырую воду из открытых источников. Механизм передачи заражения остальных видов связан с кровью. Гепатит A тоже серьёзная болезнь, в Псковской области есть такие заболевшие. Мы этот вид диагностируем и лечим. И так как он характеризуется достаточно доброкачественным течением, то, как правило, происходит полное выздоровление и восстановление функций печени и желудочно-кишечного тракта.

– Один из симптомов гепатита A – желтуха, и уже можно понять: что-то со мной не так…

– Желтуха – один из общих симптомов поражения печени. Не только при инфекционных, но при различных других заболеваниях. Желтуха – не обязательно гепатит, это может быть следствием тактического поражения печени, связанного с употреблением наркотических веществ, алкоголя и так далее.

Но гепатит C выделяется среди вирусных гепатитов и инфекционных заболеваний печени тем, что его можно вылечить, и довольно быстро, очень эффективными противовирусными препаратами, причём на любом этапе заболевания. Правда, восстановить в полной мере функцию и структуру печени, если там уже цирроз, практически невозможно.

– Почему часто о гепатите C и ВИЧ-инфекции говорят через запятую?

– Потому что у этих заболеваний одни и те же пути передачи – через кровь и некоторые другие биологические жидкости. Поэтому группы риска, такие как инъекционные наркоманы, либо люди, злоупотребляющие косметологическими процедурами, особенно в нелицензированных точках, где нередко задёшево делают пирсинг или татуировки, имеют больше шансов заразиться ВИЧ-инфекцией, гепатитами C и B.

Лечение и защита

– Насколько проблема актуальна для Псковской области?

– Проблема актуальна для нашей страны в целом, ведь есть федеральная программа по полной иллюминации вирусного гепатита C среди жителей всей страны. Для Псковской области тема также весьма актуальная. В 2024 году зарегистрировано чуть более 1 000 человек, из них 140 с впервые установленным диагнозом. За последние три года врачи-инфекционисты нашей больницы вылечили порядка 370 человек и эти люди полностью избавлены от вируса гепатита С. Сейчас тоже есть такие пациенты, они лечатся в дневном стационаре или амбулаторно. Лечение длится от восьми недель, эффект, можно сказать, 99 % и выше. Все зависит от того, на каком этапе поражения печени началось лечение. В дневной стационар приходят люди, имеющие сопутствующую патологию по линии эндокринологии, кардиологии либо уже запущенные случаи фиброза или цирроза печени. Амбулаторно лечатся пациенты без фиброзов и других серьёзных сопутствующих патологий. Препараты для лечения выдаются больным бесплатно.

Псковичи с гепатитом C получают лекарства бесплатно. Фото: ПАИ

– Каковы последствия заболевания гепатитом C?

– После выздоровления пациенты должны исключить нагрузку на печень, придерживаться диеты со строгими ограничениями, отказаться от алкоголя.

– Можно ли привиться от этого заболевания?

– Прививки от гепатита C не существует, есть прививка от гепатита B, входящая в национальный календарь. Первая делается ещё в роддоме, а далее – по исследованию напряжённости иммунитета на этот вид гепатита. Но следует помнить, что гепатиты B и C – это два совершенно разных заболевания и прививка от первого не спасёт от заражения гепатитом C.

– В каких случаях следует провериться на гепатит C, даже если нет никаких симптомов?

– Незащищённые половые связи – тоже фактор риска. Если вдруг такое произошло, стоит обследоваться. Также скрининговое исследование на гепатит C всегда проводится в ходе профилактических осмотров в рамках ОМС. Если антитела к вирусу гепатита C, которые сдаются в рамках обследования, окажутся положительными, пациент направляется на осмотр к врачу-инфекционисту и он назначает дальнейшее обследование, чтобы подтвердить или снять диагноз. Но обычно для контроля достаточно ежегодной диспансеризации, если человек следует простейшим правилам защиты от этого заболевания.

Диспансеризация помогает контролировать здоровье. Фото: ПАИ

– Что делать членам семьи пациента, который лечится от гепатита C амбулаторно?

– Всем членам семьи рекомендуется пройти скрининговое обследование на это заболевание и далее действовать по обстоятельствам. Препараты для лечения разрешены с трёх лет, дети тоже болеют хроническим вирусом гепатита С и также успешно лечатся. Если члены семьи здоровы, то до момента излечения заболевшего следует соблюдать требования гигиены, исключить контакт с кровью и незащищённую половую связь. К сожалению, степень осведомленности людей о гепатите С, его профилактике и лечении крайне низка, в том числе даже в медицинской среде. Как правило, все бывают крайне напуганы, хотя в настоящее время это проблема, которая успешно решается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2025

Куда обращаться по поводу ремонта дорог, разъяснили псковичам
30 апреля 2025

Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев стал гостем программы «Среда обитания». Главное
30 апреля 2025

Аллею памяти «Псковская область – Родина Знамени Победы» открыли в московском парке «Патриот»
30 апреля 2025

В Тайловской башне ​Псково-Печерского монастыря завершаются ремонтно-реставрационные работы
30 апреля 2025

Пассажирское судно «Иния» готовится к туристическому сезону в Псковской области
30 апреля 2025

Два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом зафиксировано в Псковской области
30 апреля 2025

Ведётся работа над запуском авиарейсов Псков – Мурманск – Станислав Стармолотов
30 апреля 2025

Жители Псковской области не жалуются на несоблюдение ПДД водителями автобусов
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...