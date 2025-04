«Ласковый убийца»: чем опасен гепатит C и кто в группе риска – в интервью со специалистом

22:29, 30 апреля 2025, ПАИ

В чём коварство гепатита C? Кто находится в группе риска? Как обезопасить себя от заражения? Что делать членам семьи заболевшего? Подробную инструкцию дал исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части Псковской областной инфекционной клинической больницы, врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ласковый убийца»

– Александр Михайлович, насколько коварен гепатит C?

– Это хроническое вирусное заболевание, поражающее печень с очень длительным инкубационным периодом и длительным временем развития осложнений. Человек не чувствует никакого дискомфорта, болей, проблем с пищеварением или высокой температуры. Первые клинические проявления наблюдаются на уже запущенных стадиях – фиброзе и даже циррозе печени, а это хроническая форма с достаточным количеством осложнений. Из-за таких особенностей гепатит C называют «ласковым убийцей» – прежде всего печени, которая перестаёт выполнять свою функцию должным образом. Инкубационный период может длиться несколько месяцев, а время без клинической симптоматики – до нескольких лет, пока не наступят какие-то серьёзные осложнения.

– В чём особая опасность этого заболевания?

– Человек, который заразился гепатитом С и не знает об этом, опасен для окружающих, так как заболевание передаётся через контакт с заражённой кровью. Поэтому доноры всегда проходят полноценные обследования перед тем, как сдать кровь, чтобы использовать её для помощи нуждающимся.

– Как выявляется гепатит C?

– Проводится скрининг в рамках каких-либо медицинских осмотров, в том числе профессиональных – при приёме на работу, а также в ходе диспансеризации. Если человек испытывает какие-либо проблемы или подозрения на неполадки в работе желудочно-кишечного тракта и в первую очередь печени, также назначается обследование.

Гепатитный алфавит

– Что отличает гепатит C от других видов – A, B, E и так далее?

– Вирусные гепатиты делятся на две большие группы. Первая – с фекально-оральным механизмом передачи, например, гепатиты A и E. Чаще всего заражение происходит через сырую воду из открытых источников. Механизм передачи заражения остальных видов связан с кровью. Гепатит A тоже серьёзная болезнь, в Псковской области есть такие заболевшие. Мы этот вид диагностируем и лечим. И так как он характеризуется достаточно доброкачественным течением, то, как правило, происходит полное выздоровление и восстановление функций печени и желудочно-кишечного тракта.

– Один из симптомов гепатита A – желтуха, и уже можно понять: что-то со мной не так…

– Желтуха – один из общих симптомов поражения печени. Не только при инфекционных, но при различных других заболеваниях. Желтуха – не обязательно гепатит, это может быть следствием тактического поражения печени, связанного с употреблением наркотических веществ, алкоголя и так далее.

Но гепатит C выделяется среди вирусных гепатитов и инфекционных заболеваний печени тем, что его можно вылечить, и довольно быстро, очень эффективными противовирусными препаратами, причём на любом этапе заболевания. Правда, восстановить в полной мере функцию и структуру печени, если там уже цирроз, практически невозможно.

– Почему часто о гепатите C и ВИЧ-инфекции говорят через запятую?

– Потому что у этих заболеваний одни и те же пути передачи – через кровь и некоторые другие биологические жидкости. Поэтому группы риска, такие как инъекционные наркоманы, либо люди, злоупотребляющие косметологическими процедурами, особенно в нелицензированных точках, где нередко задёшево делают пирсинг или татуировки, имеют больше шансов заразиться ВИЧ-инфекцией, гепатитами C и B.

Лечение и защита

– Насколько проблема актуальна для Псковской области?

– Проблема актуальна для нашей страны в целом, ведь есть федеральная программа по полной иллюминации вирусного гепатита C среди жителей всей страны. Для Псковской области тема также весьма актуальная. В 2024 году зарегистрировано чуть более 1 000 человек, из них 140 с впервые установленным диагнозом. За последние три года врачи-инфекционисты нашей больницы вылечили порядка 370 человек и эти люди полностью избавлены от вируса гепатита С. Сейчас тоже есть такие пациенты, они лечатся в дневном стационаре или амбулаторно. Лечение длится от восьми недель, эффект, можно сказать, 99 % и выше. Все зависит от того, на каком этапе поражения печени началось лечение. В дневной стационар приходят люди, имеющие сопутствующую патологию по линии эндокринологии, кардиологии либо уже запущенные случаи фиброза или цирроза печени. Амбулаторно лечатся пациенты без фиброзов и других серьёзных сопутствующих патологий. Препараты для лечения выдаются больным бесплатно.

– Каковы последствия заболевания гепатитом C?

– После выздоровления пациенты должны исключить нагрузку на печень, придерживаться диеты со строгими ограничениями, отказаться от алкоголя.

– Можно ли привиться от этого заболевания?

– Прививки от гепатита C не существует, есть прививка от гепатита B, входящая в национальный календарь. Первая делается ещё в роддоме, а далее – по исследованию напряжённости иммунитета на этот вид гепатита. Но следует помнить, что гепатиты B и C – это два совершенно разных заболевания и прививка от первого не спасёт от заражения гепатитом C.

– В каких случаях следует провериться на гепатит C, даже если нет никаких симптомов?

– Незащищённые половые связи – тоже фактор риска. Если вдруг такое произошло, стоит обследоваться. Также скрининговое исследование на гепатит C всегда проводится в ходе профилактических осмотров в рамках ОМС. Если антитела к вирусу гепатита C, которые сдаются в рамках обследования, окажутся положительными, пациент направляется на осмотр к врачу-инфекционисту и он назначает дальнейшее обследование, чтобы подтвердить или снять диагноз. Но обычно для контроля достаточно ежегодной диспансеризации, если человек следует простейшим правилам защиты от этого заболевания.

– Что делать членам семьи пациента, который лечится от гепатита C амбулаторно?

– Всем членам семьи рекомендуется пройти скрининговое обследование на это заболевание и далее действовать по обстоятельствам. Препараты для лечения разрешены с трёх лет, дети тоже болеют хроническим вирусом гепатита С и также успешно лечатся. Если члены семьи здоровы, то до момента излечения заболевшего следует соблюдать требования гигиены, исключить контакт с кровью и незащищённую половую связь. К сожалению, степень осведомленности людей о гепатите С, его профилактике и лечении крайне низка, в том числе даже в медицинской среде. Как правило, все бывают крайне напуганы, хотя в настоящее время это проблема, которая успешно решается.