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Общество

Снайпер-доброволец из Сербии Деян Берич принял участие в акции «Огонь памяти»

Доброволец, снайпер из Сербии, участник патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти» в Москве Деян Берич передал привет псковичам. «Ребята из Пскова, вам большой привет с этого светлого места. Большущий привет всем, кто сражается сейчас на передовой, а также волонтёрам, которые в том числе обеспечивают эту возможность сражаться. Надеюсь, скоро увидимся», – отметил Деян Берич.

Напомним, патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Москве 4 мая. У Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты увезли частицы пламени в российские регионы. В акции приняла участие и делегация Псковской области. Частицу огня привезут в регион 5 мая, а Вечный огонь будет зажжён на мемориале в Локнянском районе 6 мая.

Добавим, Псковская область ежегодно участвует в акции «Огонь памяти».

Как проходила акция в прошлом году, читайте по ссылке.

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