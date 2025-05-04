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Общество

«Огонь памяти» привезут в Псковскую область уже завтра

Патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Москве сегодня, 4 мая. У Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты развезли частицы пламени по российским регионам. Об этом сообщают организаторы.

Виктор Остренко. Скриншот видео ОНФ

В акции приняла участие и делегация Псковской области. «Сегодня на Красной площади, в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата, мы участвуем в акции «Народного фронта» для того, чтобы доставить частицу Вечного огня в Псковскую область», – прокомментировал событие вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко.

Частицу огня привезут в регион уже завтра, а Вечный огонь будет зажжен на мемориале в Локнянском районе 6 мая.

Добавим, Псковская область ежегодно участвует в акции «Огонь Памяти».

Как проходила акция в прошлом году, – читайте по ссылке.

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