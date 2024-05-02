Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Псков

13:41, 02 мая 2024, ПАИ

Частицу Вечного огня с Поклонной горы в Москве доставили в Псков сегодня, 2 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Её привезли участники памятного автопробега «Огонь памяти».

Отметим, что в этом году автопробег «Огонь памяти» проходит под лозунгом «Партизанскими тропами - к Великой Победе».

Маршрут автопробега составит более 2 600 километров и пройдёт по Московской, Калужской, Смоленской, Могилевской, Витебской, Брестской, Псковской, Новгородской и Тверской областям. Участники автопробега посетят более 40 мест боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями городов и населённых пунктов.