Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Псков
Частицу Вечного огня с Поклонной горы в Москве доставили в Псков сегодня, 2 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Её привезли участники памятного автопробега «Огонь памяти».
Отметим, что в этом году автопробег «Огонь памяти» проходит под лозунгом «Партизанскими тропами - к Великой Победе».
Маршрут автопробега составит более 2 600 километров и пройдёт по Московской, Калужской, Смоленской, Могилевской, Витебской, Брестской, Псковской, Новгородской и Тверской областям. Участники автопробега посетят более 40 мест боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями городов и населённых пунктов.
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