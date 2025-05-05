​Потомки дворянского рода Вульфов и Вревских побывали на месте родового имения в Псковской области

15:04, 05 мая 2025, ПАИ

Потомки дворянского рода Вульфов и Вревских посетили старинное городище Врев и побывали на месте бывшего имения Голубово, принадлежавшего их предкам. Об этом нашему изданию сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в состав которого входят эти территории.

Глава семейства Александр Вревский рассказал, что уже приезжал в эти места, но очень давно, более тридцати лет назад, вместе со своим отцом. А сейчас решил привезти сюда, «к корням», жену Ольгу и дочь Наталью.

Гости побывали на месте разрушенной после революции усыпальницы баронов Вревских. Сейчас на её месте установлены крест-голубец, Георгиевский крест, родовой герб Вревских и доски с именами представителей дворянского рода.

Кроме того, семья Вревских побывала в музее-усадьбе «Тригорское», где несколько дней назад была открыта выставка «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф». «Один из разделов этой выставки размещён как раз на бюро, которое в нынешнем году поступило в фонды «Михайловского» от семьи Вревских», – особо отметили в Пушкинском заповеднике.