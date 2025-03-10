Уникальный образец мебели пушкинского времени передан в Пушкинский заповедник

12:53, 10 марта 2025, ПАИ

Уникальный образец мебели пушкинского времени — бюро — передал в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» Александр Вревский, представитель дворянского рода Вульфов и Вревских. Об этом ПАИ сообщили в службе информации учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову.

Александр Вревский рассказал сотрудникам музейных фондов о том, что первым хозяином бюро был барон Борис Александрович Вревский, муж тригорской соседки и приятельницы поэта Евпраксии Николаевны, урождённой Вульф. Зизи, как называли Евпраксию домашние и друзья, Пушкин не раз упоминает в стихах, а в «Евгении Онегине» называет её «кристалл души моей»; молодая и озорная, барышня часто становилась предметом шуток и розыгрышей поэта. С её супругом позднее Пушкин также был знаком. Поэт бывал в имении Голубово, где жили Вревские.

Специалисты полагают, что бюро было выполнено на заказ в 30–40-х годах XIX века в какой-либо усадебной или другой провинциальной мастерской. Оно довольно удобно для работы с бумагами; пять глубоких выдвижных ящиков оснащены замками, крышку также можно было запирать на ключ; столешница оклеена красным сафьяном. Александр Вревский среди прочего сообщил, что этот предмет мебели находился в Голубово до 1910 года, а затем был перевезён в ближнее Александрово, рядом с погостом Врев (в настоящее время — территория Островского района Псковской области), и ещё позже, в 1917 году, в Петроград. Именно за этим бюро постоянно работал внук Евпраксии и Бориса Вревских Михаил Вревский — известный русский советский физикохимик, профессор Петербургского университета, чьи исследования стали существенным вкладом в развитие химической термодинамики и теории растворов.

Как сообщает музейная служба информации со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, бюро, вероятнее всего, будет экспонироваться в музее-усадьбе «Тригорское».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что предметы от семьи Вревских поступали в фонды музея и раньше. Многие из них вошли в постоянные экспозиции мемориальных «Михайловского» и «Тригорского».