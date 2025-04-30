Новый проект «Круг чтения обитателей Тригорского» стартовал в Пушкинском заповеднике

17:52, 01 мая 2025, ПАИ

Первую выставку нового проекта «Круг чтения обитателей Тригорского» представили в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов в Пушкинском заповеднике 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Выставка «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф» рассказывает об книжном собрании, которым Пушкин пользовался, когда приезжал в Михайловское по собственной воле.

Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника и автор проекта, поясняет, что каждая выставка проекта будет посвящена определённому персонажу истории Тригорского. Через книги и визуальные материалы выставки дополнят образы, уже представленные в основной экспозиции дома-музея, а в некоторых случаях впервые познакомят с ними посетителей. Следующая выставка из этой серии, которая пройдёт в августе, расскажет о читательских интересах Александра Вындомского.

Новая выставка основана на книжных памятниках из коллекций Пушкинского Заповедника. В экспозиции представлены, например, тома Вальтера Скотта из библиотеки Вульфов и Осиповых – парижские издания 1830-х годов. Также представлены «Шильонский узник» Байрона (1822), «Сказки для моей дочери» Жана-Николя Буйи (Париж, 1810) и другие издания. Экспозицию дополняют графика, предметы декоративно-прикладного искусства конца XVIII – первой половины XIX века, а также бытовые предметы для чтения и письма из музейных фондов.

Выставка «Круг чтения обитателей Тригорского. Анна Николаевна Вульф» откроется в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до конца июля.