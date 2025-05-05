Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Здание бывшей духовной семинарии отреставрируют в Пскове

Ремонт и реставрационные работы проведут в здании бывшей духовной семинарии на улице Советской, 21 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Комитет согласовал научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника федерального значения. Здание относится к первой половине XVIII – началу XX веков.

Проект реставрации бывшей духовной семинарии получил одобрение со стороны методического совета при Министерстве культуры России.

В этом здании учился, преподавал и принял монашеский постриг Василий Беллавин – патриарх Московский и всея Руси Тихон.

Напомним, что ранее генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко сообщил, что памятник патриарху Тихону планируют установить на улице Советской, 21 в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

Дороги в шести районах Псковской области перекроют в связи с подготовкой к ралли
05 мая 2025

Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
05 мая 2025

Выявляемость клещевых инфекций в Псковской области остаётся на высоком уровне – специалисты
05 мая 2025

Юрий Бурлин: Молодёжь сейчас более технологична и обучена
05 мая 2025

80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий
05 мая 2025

Какие три задачи решает бизнес-сообщество, рассказал Юрий Бурлин
05 мая 2025

Здание бывшей духовной семинарии отреставрируют в Пскове
05 мая 2025

5-9 мая изменится расписание пригородных поездов в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...