Здание бывшей духовной семинарии отреставрируют в Пскове

16:42, 05 мая 2025, ПАИ

Ремонт и реставрационные работы проведут в здании бывшей духовной семинарии на улице Советской, 21 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Комитет согласовал научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника федерального значения. Здание относится к первой половине XVIII – началу XX веков.

Проект реставрации бывшей духовной семинарии получил одобрение со стороны методического совета при Министерстве культуры России.

В этом здании учился, преподавал и принял монашеский постриг Василий Беллавин – патриарх Московский и всея Руси Тихон.

Напомним, что ранее генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко сообщил, что памятник патриарху Тихону планируют установить на улице Советской, 21 в Пскове.