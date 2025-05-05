Пропавший 24 апреля молодой человек из Острова найден живым
29-летнего жителя Острова, пропавшего 24 апреля нашли живым, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».
Ранее сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся.
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