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Общество

Пропавший 24 апреля молодой человек из Острова найден живым

29-летнего жителя Острова, пропавшего 24 апреля нашли живым, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Фото: ЛизаАлерт Псковская область

Ранее сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся.

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