Пропавший 24 апреля молодой человек из Острова найден живым

21:57, 05 мая 2025, ПАИ

29-летнего жителя Острова, пропавшего 24 апреля нашли живым, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область».

Ранее сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся.

Читайте также: пропавшего прошлым летом Илью Строчкова разыскивают в Пскове.