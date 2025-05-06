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Спорт

Спортсменки Псковской области стали призёрами первенства России по велоспорту

Спортсменки Псковской области, воспитанницы спортшколы «Олимп» стали призёрами первенства России по велоспорту, которое прошло в Копейске Челябинской области с 2 по 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Фото: спортшкола «Олимп»

Велосипедистки из Псковской области Олеся Семёнова и Виталина Матюшина заняли второе место в парной гонке среди девушек.

«Поздравляем спортсменок и их тренера Елену Клочкову с отличным выступлением», – отметили в спортивной школе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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