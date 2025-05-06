Спортсменки Псковской области стали призёрами первенства России по велоспорту

10:16, 06 мая 2025, ПАИ

Спортсменки Псковской области, воспитанницы спортшколы «Олимп» стали призёрами первенства России по велоспорту, которое прошло в Копейске Челябинской области с 2 по 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Велосипедистки из Псковской области Олеся Семёнова и Виталина Матюшина заняли второе место в парной гонке среди девушек.

«Поздравляем спортсменок и их тренера Елену Клочкову с отличным выступлением», – отметили в спортивной школе.

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