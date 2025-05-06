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Общество

Посвящённая 80-летию Победы выставка моделей – копий отечественной техники открылась в Пскове

Выставка моделей – копий отечественной техники, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открылась в холле ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Познакомиться с экспонатами, предоставленными военно-патриотическим клубом «Диорама», можно 6–7 мая.

Представитель объединения Леонид Ковалёнок отметил, что выставка организована с целью отдать дань уважения подвигам героев России. Здесь представлены миниатюры военной техники, такой как КВ-2, Т-34, Т-28, Т-32, А-20 и другие.

Кроме того, при помощи VR-очков посетители выставки могут побывать в виртуальном музее под открытым небом, где представлена техника в реальную величину.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник получил уникальный подарок от кольчужного мастера и участника специальной военной операции Михаила Каратыша – кольчужную рубаху с боевой историей.

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