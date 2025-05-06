Псковский музей-заповедник получил в подарок кольчужную рубаху с боевой историей

17:29, 06 мая 2025, ПАИ

Псковский музей-заповедник получил уникальный подарок от кольчужного мастера и участника специальной военной операции Михаила Каратыша – кольчужную рубаху с боевой историей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Этот экспонат станет важной частью выставки доспехов и вооружения «Ратная доблесть эпох», а также фестиваля «Довмонт Псковский», где в лучном тире посетители смогут увидеть наглядную демонстрацию повреждений кольчужного полотна от лучных стрел.