Традиции великого дня. Псковский Сбер собрал команду единомышленников для участия в эстафете Победы

09:44, 07 мая 2025, ПАИ

Неласковое майское солнце и пронизывающий ветер словно уступили натиску 1 279 участников эстафеты на призы газеты «Псковская правда». Среди 127 команд – команда Псковского Сбера.

«Традиция участия нашей команды в эстафете на призы газеты «Псковская правда» не только многолетняя, но и любимая, – поделился управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. – Даже в те годы, когда эстафета уходила в онлайн, мы продолжали участие: приглашали профессионального судью, выходили командой на стадион и фиксировали спортивные результаты. Очень рады, что в этом году эстафета вернулась на улицы города и мы быстро собрали команду из 10 участников».

Всегда первые

Как признались участники команды, разминавшиеся перед началом состязания, все они – единомышленники, которые любят Псков, гордятся историей страны и подвигом своих предков.

«Лично у меня – это вторая эстафета, есть ребята, которые участвуют третий и четвертый раз», – с гордостью сказал Артём Юшин, отметив, что настрой у них боевой и они будут бороться за победу. «Сбер – всегда первый и только первый», – уверенно заявил он.

У Александра Михайлова – отличное настроение с раннего утра. Его личный девиз: «О спорт, ты – мир!».

«Если все будут бегать, времени для конфликтов не останется, – уверил он, не удержавшись от шутки на вопрос о выработанной стратегии забега. – Всё просто: все бегут как могут, а потом выигрывает наш инкассатор».

Сохранение памяти

«Эмоции нас сегодня переполняют, – поддерживает коллег и товарищей по команде Айсель Велиева. – Всё же такая мощная дата впереди – 80 лет со дня Победы. В ней – и моя личная история, которая передаётся из поколения в поколение: мой предок пропал без вести в 1942 году и память о нём навсегда в нашей семье».

Кстати, активное участие команды Псковского отделения Сбербанка в традиционной эстафете на призы газеты «Псковская правда» – лишь одно из множества мероприятий, которые направлены на сохранение памяти о Великой Победе. Ежегодно сотрудники банка принимают активное участие в подготовке к этому великому дню: собственными силами приводят в порядок мемориалы и памятники павшим героям, оказывают внимание ветеранам, вручают подарки детям войны и узникам концлагерей, принимают участие в параде Победы и шествиях Бессмертного полка.

«На нашей улице Победа!»

Сбер поддерживает и культурные инициативы региона, становясь партнёром значимых спектаклей, рассказывающих историю подвига наших предков. Например, Псковское отделение стало генеральным партнёром мультимедийного спектакля в Псковском кремле, посвящённого водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Помимо этого, они поддержали масштабный спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!», который пройдёт на улице Ленина 9 Мая.

Стоит отметить и корпоративные традиции Сбера. Например, внутри центрального офиса создана уникальная Аллея Славы, посвящённая подвигам родственников сотрудников – участников Великой Отечественной войны.

«Все эти мероприятия – дань глубокого уважения и благодарности поколению победителей, чья самоотверженность позволила сохранить мир и независимость нашей Родины», – подытожил Владимир Компаниец.

Команда Псковского Сбера вошла в пятёрку сильнейших корпоративных команд, заняв четвертое место и преодолев 3 080 метров за 8 минут 56 секунд.

Напомним, нынешняя эстафета – ровесница Победы. Впервые она состоялась в 1945 году, когда 30 спортсменов-энтузиастов разбились на пять команд и преодолели маршрут в 5 820 метров, поделенных на 10 этапов.