Время работы объектов Псковского музея увеличили

12:46, 07 мая 2025, ПАИ

Время работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника по субботам увеличили на час, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«В связи с популярностью Псковского музея среди гостей и жителей Пскова мы приняли решение увеличить время работы Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания по субботам на один час», – отметили в пресс-службе.

Теперь эти объекты каждую субботу будут работать с 10:30 до 19:00.

Однако 17 мая эти объекты будут работать до 18:00 в связи с проведением «Ночи музеев», уточнили в пресс-службе. С программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.