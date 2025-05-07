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Общество

Время работы объектов Псковского музея увеличили

Время работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника по субботам увеличили на час, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В связи с популярностью Псковского музея среди гостей и жителей Пскова мы приняли решение увеличить время работы Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания по субботам на один час», – отметили в пресс-службе.

Теперь эти объекты каждую субботу будут работать с 10:30 до 19:00.

Однако 17 мая эти объекты будут работать до 18:00 в связи с проведением «Ночи музеев», уточнили в пресс-службе. С программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.

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