Стала известна программа «Ночи музеев – 2025» в Псковском музее-заповеднике

18:30, 23 апреля 2025, ПАИ

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 7 мая. Главная тема праздника – «Герои и эпоха», сообщили организаторы.

Торжественное открытие праздника с участием коллектива классического танца «Щелкунчик», приветствием генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой и концертным блоком от Никиты Филаретова (Песни военных лет и Советской эстрады) начнётся в 19:00.

С 19:00 до 20:00 и с 21:30 до 23:00 отведено на свободную работу пространств музея, все выставки и экспозиции доступны к свободному посещению. С 20:00 до 21:30 по выставочным пространствам музея будут проходить мини-экскурсии.

С 19:00 до 21:30 будет работать интерактивные площадки: «Дружина Князя Довмонта», «Лагерь Воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде и спорте!», выставки «Аллея Героев Псковщины» и «Аллея героев СВО», Детская площадка «Герои сказочной страны», кейтеринг.

С 21:40 до 23:00 состоится концерт кавер-группы «Радио Бэнд» и певицы Юлии Дмитриевой.

Как прошла «Ночь музеев – 2024», – читайте по ссылке.