День открытых дверей пройдёт в обновлённой экспозиции Псковского музея 9 Мая

13:37, 08 мая 2025, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в обновлённой экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 9 Мая. Вход бесплатный, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Также в этот день в 13:00 состоится платная сборная экскурсия по экспозиции, подробности следует уточнять в музее. При этом в связи с проведением экскурсии вход в экспозицию с 13:00 до 14:00 будет ограничен.

Кроме того, концертную программу «Живут в музее песни о войне» представят во дворе Поганкиных палат (улица Некрасова, 7) 9 Мая. Мероприятие будет бесплатным и начнётся в 16:30. Военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка под управлением Ильи Гаврюсева представит произведения «День Победы», «Катюша», «Песня о солдате», «Смуглянка», «Баллада о фотокарточке», «Дороги», «Вечер на рейде». Также в этот день гости концерта смогут услышать песни о Великой Отечественной войне в исполнении ветерана СВО гвардии старшины Андрея Гущина. Дополнит концерт поэтический блок: сотрудники Псковского музея-заповедника прочитают произведения ветерана Великой Отечественной войны, писателя Ивана Васильевича Виноградова.

Напомним, что с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно ознакомиться здесь.