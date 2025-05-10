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Общество

Студенты-поисковики сняли сюжет во время «Вахты Памяти» в Себежском районе

Поисковики смонтировали сюжет во время «Вахты Памяти» в Себежском районе, сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Этот ролик наши ребята сняли и смонтировали прямо во время нашей двенадцатой вахты, в лесах и болотах Себежского укрепрайона. Я искренне рад, что эти юные таланты в нашей команде», – подчеркнул он.

Сюжет снят при поддержке студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики».

Ранее сообщалось, что студенты из 16 российских вузов исследуют историю Великой Отечественной войны в экспедиции под Себежем. Поисковики также рассказали о первых находках в рамках вахты.

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