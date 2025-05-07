Студенты из 16 российских вузов исследуют историю Великой Отечественной войны в экспедиции под Себежем

21:55, 07 мая 2025, ПАИ

В Псковской области стартовала традиционная поисковая экспедиция, в которой приняли участие 74 добровольца из студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» совместно с псковскими поисковиками из отряда «Забытый батальон», сообщили ПАИ в пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).

В этом году в проекте принимают участие студенты из 16 университетов России, включая Московский технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Финансовый университет при Правительстве РФ и другие.

Студенты ищут следы погибших солдат. Во время 12-й вахты в Себеже участники занимаются раскопкой и расчисткой дотов, ведут поисковые работы с металлоискателями, изучая места сражений Великой Отечественной войны. Экспедиция организована совместно с опытными поисковиками из отряда «Забытый батальон». Добровольцы не только помогают в восстановлении исторической памяти, но и осваивают азы поискового дела: учатся работать с металлоискателями, щупами и другим оборудованием.

«Это уникальная возможность для студентов прикоснуться к живой истории. Они не просто узнают о событиях прошлого, а становятся их частью, помогая восстанавливать забытые страницы войны. Особенно ценно, что в экспедиции участвуют ребята из самых разных вузов – от технических до творческих. Это объединяет поколения и регионы», – отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов, подчеркнув значимость проекта.

Уже в первые дни экспедиции были сделаны уникальные находки. «Одна из первых неожиданных и загадочных находок второго дня экспедиции – командирские звёздочки с форменных красноармейских фуражек. В таком количестве в одном месте мы нашли их впервые. Будем разбираться в истории этих звёздочек», – поделился впечатлениями командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Помимо поисковых работ, у участников насыщенная полевая жизнь: базовый лагерь с электричеством от генератора, походной баней и водопроводом, вечера у костра и общение в кругу единомышленников.

Студент РАНХиГС Даниил Осипов рассказал о своём участии в мероприятии: «Здесь особая атмосфера: ты чувствуешь связь с теми, кто сражался на этой земле. Каждая находка – это история, которая ждала своего часа. А вечером у костра мы обсуждаем день, и это сближает, несмотря на то что мы из разных городов и вузов».

Экспедиция продлится до 11 мая.