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«Жить с одним крылом»: уже третий аист попал в псковский приют этой весной

Уже третий аист попал в приют этой весной, сообщили ПАИ в центре помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе.

Фото: центр помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе

9 мая раненой аистихе из деревни Аристово Опочецкого района удалили крыло. «К сожалению, пострадавшее крыло сохранить не удалось. Хирург принял решение удалять. Левое крыло пришлось целиком удалить», – рассказали в центре и добавили, что птицу назвали Ариша.

Это уже третий невыпускной аист, поступивший в центр весной. «Ещё одним однокрылым питомцем пополнился наш реабилитационный центр. Благодарим всех, кто откликнулся и помог оплатить стоимость операции», – поблагодарили в приюте.

Теперь Арише предстоит послеоперационный период и необходимость учиться жить с одним крылом. Однокрылые птицы очень уязвимы, более подвержены травмам и требуют бережного ухода и отношения. Тем не менее, с одним крылом они могут довольно долго жить в неволе и даже размножаться, заметили в центре.

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